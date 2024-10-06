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Diyarbakır'da başından vurularak katledilen kadının katil zanlısı yakalandı

Bağlar'da başından vurularak öldürülen Hilal Kar'ın katil zanlısı, detaylı takip ve operasyon sonucunda yakalandı. Şüphelinin, öldürülen kadının dini nikahlı eşi olduğu ortaya çıktı.

AA6 Ekim 2024 Pazar 09:16 - Güncelleme:
Diyarbakır'da başından vurularak katledilen kadının katil zanlısı yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da 5 Nisan Mahallesi 798. Sokak'ta Hilal Kar'ın (33) sokakta yürürken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında detaylı çalışma yürüttü.

Çalışmada, cinayet zanlısının, Kar'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı M.D. olduğunu belirleyen ekipler, olayın ardından sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan ve Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal bölgelerine kaçan failin izini, tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında tespit etti.

Ekipler, kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlenen M.D'yi saklandığı barakaya düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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