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Diyarbakır'da baz istasyonlarından akü çalan 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen istihbari çalışmada ilçede bulunan GSM şirketlerine ait baz istasyonlarından hırsızlık gerçekleştirileceği bilgisi alındı.

Devriye görevi yapan jandarma ekiplerince 11 Eylül'de ilçeye bağlı Yukarınasırlar Mahallesi sınırlarında şüpheliler M.N.K, C.K. ve R.D, baz istasyonundan çaldıkları aküleri araca yüklemeye çalıştıkları sırada yakalandı.

Araçta yapılan aramada, bagajda 12 volt ve 150 amper 12 akü ele geçirildi.

İfadeleri ve yapılan detaylı soruşturmada, şüphelilerin 21 Mayıs 2018'de Eğil ilçesinin Meşeler Mahallesi'nde, 3 Şubat 2019'da Eğil ilçesi Sarıca Mahallesi'nde, 5 Mart 2019'da Sur ilçesi Erimli Mahallesi'nde, 29 Ağustos 2019'da Sur ilçesi Erimli Mahallesi'nde, 5 Eylül 2019'da Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesi'nde, 5 Eylül 2019'da Hani ilçesi Gürbüz Mahallesi'nde, 11 Eylül 2019'da Sur ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde baz istasyonundan, 2 Eylül 2019'da Yenişehir ilçesi Al Mahallesi'nde iş yerinden hırsızlık olmak üzere soruşturması devam eden 8 olayın failleri oldukları tespit edildi.

3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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