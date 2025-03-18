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Diyarbakır'da bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi gözaltına alındı.

AA18 Mart 2025 Salı 16:09 - Güncelleme:
Diyarbakır'da bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde dün akşam A.A. (67) ile imam nikahlı eşinin yeğenleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerce E.V. (37), V.A. (26), L.İ. (54), G.İ. (35), R.İ. (53), G.V. (40) ve N.A. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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