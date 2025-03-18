Diyarbakır'da bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde dün akşam A.A. (67) ile imam nikahlı eşinin yeğenleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçakla kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kavgada ağır yaralanan A.A. kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerce E.V. (37), V.A. (26), L.İ. (54), G.İ. (35), R.İ. (53), G.V. (40) ve N.A. (28) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.