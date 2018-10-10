Diyarbakır'da bir ayda 1 ton 863 kilo 763 gram esrar ele geçirildi Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik son bir ayda kent genelinde 146 operasyon gerçekleştirildi.