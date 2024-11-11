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Diyarbakır'da bir binada korkutan yangın: Dumandan etkilenen 5 kişi kurtarıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın merdiven boşluğundaki malzemeler alev alınca bina yoğun dumana teslim oldu. Olayda 5 kişi dumandan etkilendi.

IHA11 Kasım 2024 Pazartesi 23:25 - Güncelleme:
Diyarbakır'da bir binada korkutan yangın: Dumandan etkilenen 5 kişi kurtarıldı
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Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması ile yangın çıktı. Yangın sonrası binayı saran yoğun duman nedeniyle 3. katta yaşayan Özkan A. (44) ve kızları Tuana (11) ile Elifsu A. (7) balkona çıkmak zorunda kaldı. Apartmanın diğer katlarında yaşayan Sultan A. (88) ve Meral A. (45) da dumandan dolayı dışarıya çıkamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları ise kask kamerası ile kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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