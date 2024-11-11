Diyarbakır'da bir binada korkutan yangın: Dumandan etkilenen 5 kişi kurtarıldı

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 159. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın merdiven boşluğundaki malzemelerin tutuşması ile yangın çıktı. Yangın sonrası binayı saran yoğun duman nedeniyle 3. katta yaşayan Özkan A. (44) ve kızları Tuana (11) ile Elifsu A. (7) balkona çıkmak zorunda kaldı. Apartmanın diğer katlarında yaşayan Sultan A. (88) ve Meral A. (45) da dumandan dolayı dışarıya çıkamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları ise kask kamerası ile kaydedildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.