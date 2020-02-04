İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9787
  • EURO
    6,6144
  • ALTIN
    301.053
  • BIST100
    120488
Güncel

Diyarbakır’da bir garip bina!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde tek kolon üzerine inşa edilen 3 katlı bina görenleri hayretler içinde bırakıyor.

IHA04.02.2020  11:34 - Güncelleme: 04.02.2020  11:34

Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerinde bulunan ve 1990’lı yılların başında inşa edilen apartman, görenleri hayretler içinde bırakıyor. En son Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Diyarbakır’dan da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremden de herhangi bir hasar almadan ayakta durmayı başaran isimsiz binada iki aile yaşıyor. İki esnafın da iş yaptığı bina doğal afetlere meydan okuyor.

Bina sakinlerinden Pervin Akbey, bu binanın isminin olmadığını, 7-8 yıldır binada ikamet ettiklerini söyledi. Akbey, “3 katlı binada oturuyoruz. Şu anda iki aile kalıyoruz, en üst katımız boş. Tek kolon, tek blok üzerinde 3 katlı bina. Şu anda sıkıntı yok ama eğer çok şiddetli deprem olsaydı bu bina bence zor ayakta durabilecekti. Bu depremi atlattık çok şükür, 3 katlı bina, tek kolon üzerinde bir de. İnşallah bir daha böyle şiddeti bir depremle daha karşılaşmayız. Binamız çok sağlam durdu" dedi.

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!
Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

Şaşırtan görüşmenin perde arkasından o ülke çıktı!

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz
İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

İdlib'deki alçak saldırı sonrası ABD'den Türkiye açıklaması: Destekliyoruz

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı
Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Bakan Akar duyurdu! İşte öldürülen rejim askeri sayısı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı

Burhan-Netanyahu görüşmesi kriz çıkardı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.