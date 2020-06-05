İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7822
  • EURO
    7,6767
  • ALTIN
    367.607
  • BIST100
    110442
Güncel

Diyarbakır'da bir mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi, 16 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Mahallenin giriş -çıkışları jandarma ekiplerince kapatılırken, filyasyon ekipleri çalışma başlattı.

DHA05 Haziran 2020 Cuma 16:26 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 16:26
ABONE OL

Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, alış veriş için gittiği Diyarbakır'dan döndükten sonra yüksek ateş ve öksürük şikayeti çekmeye başladı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hemen çalışma başlatan filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişileri de belirleyerek, test yaptı.

15 kişinin de test sonuçları pozitf çıktı. Bunun üzerine mahalle, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Jandarma, mahalleyi giriş-çıkışlara kapattı. Filyasyon ekiplerinin çalışması devam ederken, mahallelinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.

Yaralı köpeğe Mehmetçik şefkat eli uzattı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.