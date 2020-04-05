İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da çöken kerpiç evden çıkarılan 9 çocuktan iki kardeş hayatını kaybetti
Güncel

Diyarbakır'da çöken kerpiç evden çıkarılan 9 çocuktan iki kardeş hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde çöken kerpiç evde göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş ağır aralı olarak kaldırıldıkları ilçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 çocuk ise kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

IHA05 Nisan 2020 Pazar 07:41 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 07:41
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde bulunan Hamdullah Demiroğlu’na ait kerpiç evde meydana geldi.

Yaprakbaşı Mahallesinde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Ulusa Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaptığı kısa süreli çalışma sonucundan çocukları göçük altından çıkardı.

2 çocuk hayatını kaybetti

Göçük altında çıkarılan 9 çocuk ambulanslarla Çınar ilçe Devlet Hastanesi ile Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilirken, çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı olarak enkaz altında çıkarılan 7 çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olay yerinde jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.

MEB'den 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine 'canlı sınıf' dönemi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

300 kilometre menzilli gemi savar füzesi ateşlendi
300 kilometre menzilli gemi savar füzesi ateşlendi

300 kilometre menzilli gemi savar füzesi ateşlendi

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap
Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap

Türkiye'den Yunanistan'ın 'sığınmacı' teklifine müthiş cevap

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.