Diyarbakır'da çöken kerpiç evden çıkarılan 9 çocuktan iki kardeş hayatını kaybetti

IHA 05 Nisan 2020 Pazar 07:41 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 07:41

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde bulunan Hamdullah Demiroğlu’na ait kerpiç evde meydana geldi.

Yaprakbaşı Mahallesinde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Ulusa Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaptığı kısa süreli çalışma sonucundan çocukları göçük altından çıkardı.

2 çocuk hayatını kaybetti

Göçük altında çıkarılan 9 çocuk ambulanslarla Çınar ilçe Devlet Hastanesi ile Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilirken, çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı olarak enkaz altında çıkarılan 7 çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olay yerinde jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.