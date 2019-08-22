Diyarbakır'da dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu için HDP önünde oturma eylemine başladı Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.