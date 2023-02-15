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Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı sayısı 53'e yükseldi

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 53'e yükseldi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 13:09 - Güncelleme:
Diyarbakır'da depremde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin gözaltı sayısı 53'e yükseldi
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin haklarında yakalama kararı verilen kişi sayısı 59'a yükseldi.

Düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 14 kişi serbest bırakıldı, 39 zanlı adliyeye sevk edildi.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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