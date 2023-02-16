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Diyarbakır'da depreme ilişkin 15 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili 'yapım kusurları ve kolon kesme' iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheliden, aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

IHA16 Şubat 2023 Perşembe 09:09 - Güncelleme:
Diyarbakır'da depreme ilişkin 15 kişi tutuklandı
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Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede yıkılan binalarla ilgili tespit edilen "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 15 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı; 22'si adli kontrol tedbirleri olmak üzere 24 kişi serbest bırakıldı.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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