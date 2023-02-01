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Diyarbakır'da dev narkotik operasyonu: 92 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 92 şüpheli tutuklandı.

IHA1 Şubat 2023 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Diyarbakır'da dev narkotik operasyonu: 92 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik 1 ay içerisinde 88 operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonda 184 kilo 818,83 gram skank maddesi, 27 kilo 993,37 gram esrar ve türevleri, 212 kilo 812,20 gram kenevir türevleri, 1 kilo 870,99 gram kokain maddesi, 1 kilo 551,94 gram metamfetamin maddesi, 46,06 gram eroin maddesi, 256 adet sentetik ecza, 123 adet ecstasy, 6 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği, 8 adet tabanca ve 86 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 453 şüpheliden 14'ü adli kontrol şartıyla, 37'si serbest bırakılırken, 92 şüpheli ise tutuklandı.

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