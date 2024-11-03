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Diyarbakır'da dükkana kurşun yağdıran akrabalara 'cambaz' operasyonu: 11 şüpheliye tutuklama

Diyarbakır'da iş yeri kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Cambaz' operasyonu ile yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerden birinin, 50 yıl hapis cezasıyla firari olduğu belirlendi.

IHA3 Kasım 2024 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Diyarbakır'da dükkana kurşun yağdıran akrabalara 'cambaz' operasyonu: 11 şüpheliye tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, işyeri sahibi para vermeyi reddedince önce araçla gelip keşif yapan sonra motosiklet ile kurşun yağdıran, piyasaya milyonlarca lira borcu olan şahsın akrabalarının iş yerini kurşunlayan, sabaha karşı girdikleri işyerinden televizyon çalan şüphelileri, güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek belirledi.

Ekipler, birinin 50 yıl hapis cezası bulunan 11 şüpheliyi "cambaz" operasyonu ile yakaladı.

Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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