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Diyarbakır'da düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen, düşük ayarlı 122 cumhuriyet, 15 Ata lira, iki yarım, 324 çeyrek altın ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince, merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde altın imalatı yapılan iki adrese düzenlenen, düşük ayarlı 122 cumhuriyet, 15 Ata lira, iki yarım, 324 çeyrek altın, 1 kilo 470 gram hurda altın, sahte darphane mühürleri, altın basımında kullanılan makineler ile kimyasal madde bulunan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.K, H.K, Y.Y, Y.Ş. ve R.G. tutuklandı, M.Ş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde altın imalatı yapılan iki adrese operasyon düzenlemişti.

Hurda altınların bakırla karıştırıldığı ve kıymetli damgada sahtecilik suçu işlendiği belirlenen imalathanede, 122 acumhuriyet, 15 Ata lira, iki yarım, 324 çeyrek altın, 1 kilo 470 gram hurda altın, sahte darphane mühürleri, altın basımında kullanılan makineler ile kimyasal madde bulunmuş, 6 şüpheli yakalanmıştı.

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