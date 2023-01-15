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Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon! 12 şüpheli yakalandı

Diyarbakır merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA15 Ocak 2023 Pazar 09:48 - Güncelleme:
Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon! 12 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan "Huzur Alan Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcılık yapan suç grubuna yönelik 3 ay süren teknik takip sonucu Diyarbakır ve İstanbul'da "Turnusol" adıyla bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, SIM kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

- KAĞIT FABRİKASI KURUP, KARTON ÜRETİMİ YAPMIŞLAR

Yakalanan şüphelilerin önce kağıt fabrikası kurup, bir süre kağıt ve karton üretimi yaptıkları, çok fazla sipariş aldıkları, sipariş ücretlerini alıp, ortadan kayboldukları belirlendi.

Şüphelilerin üretim videoları çekip, tanıtım görselleriyle müşterilere güven verdikleri, 38 ayrı olayda 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları, haksız kazancı farklı kişilere ait hesaplara yatırıp, başka hesaplara havale ederek, izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan farklı kişiler banka ATM'lerinden ve farklı hesaplardan para çekerken görüntülendi.

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