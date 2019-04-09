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Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu binasına EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu'nun binasına kimliği belirsiz kişilerce atılmak istenen 2 el yapımı patlayıcı, caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

  • DHA
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Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombina Müdürlüğü önünde meydana geldi. Kurum binasına kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulunuldu. Atılan 2 el yapımı patlayıcı caddeye düştü. Patlama sonucu caddede park halindeki 2 araçta hasar oluşurken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

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