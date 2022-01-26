Diyarbakır'da evlat nöbeti sürüyor

DHA 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:43 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 15:43

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 877 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 34 oldu.

'OĞLUM GELENE KADAR BURADAN AYRILMAYACAĞIM'

255'inci aile olarak evlat nöbetine katılan, Kars doğumlu olan ve Balıkkesir'de yaşayan Metin Çelik, oğlu Erdal Çelik'in 2008 yılında 18 yaşındayken Yunanistan'a çalışmaya gittiğini ve oradan HDP'liler tarafından kaçırılarak dağa gönderildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Oğlum 2008'de Yuninastan'a çalışmaya gitti, HDP oğlumu oradan alıp Suriye'ye götürdü. 2008'den beridir oğlumdan haber alamıyorum, ben oğlumu istiyorum, oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Annesi hasta yatakta, ne bayramımız var ne de seyranımız, gece gündüz oğlumuzu düşünüyoruz. Erdal oğlum, eğer beni görüyorsan duyuyorsan teslim ol gel. Bak annen üzüntüden hasta hep seni, düşünüyoruz, bu üzüntüyü daha fazla bize çektirme gel oğlum."

Evlat nöbetinde eylemini sürdüren Süleyman Aydın da eylemin 900'üncü gününde herkesi kendilerine destek vermeye çağırarak, "Eylemimizin 900'üncü gününde anne, babalar olarak herkesi bize destek vermek için buraya davet ediyoruz. Bize destek verin ki Kandil'in bu şubesini kapatalım, çocuklarımızı artık dağa gönderemesinler. Destek istiyoruz, 900'üncü günde hepimiz burada nöbette olacağız" dedi.