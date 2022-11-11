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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba eylemini sürdürüyor

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

AA11 Kasım 2022 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki baba eylemini sürdürüyor
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Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1166'ncı gününde sürüyor.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden baba Celil Begdaş, oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetine devam ediyor.

Şu ana kadar evladından haber alamadığını aktaran baba Begdaş, "Üç senedir bu kapıdayım. Bundan sonra da 24 saat buradayım. Ya benim oğlum ya da benim ölümüm. Oğlumu HDP ve PKK'nın elinden alacağım. Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel." diye konuştu.

  • diyarbakır anneleri

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