İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4047
  • EURO
    7,1592
  • ALTIN
    307.15
  • BIST100
    88729.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
Güncel

Diyarbakır'da evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 15:32
ABONE OL

Anne Özlem Görmez yaptığı açıklamada, oğlunun sabah işe gitmek için evden çıktığını ardından ondan haber alamadıklarını söyledi.

4 yıl aradan sonra oğlunun kendisini bir kez aradığını, onu gelip teslim olması için ikna etmeye çalıştığını aktaran Görmez, "Bu eylem keşke 10 sene önce başlasaydı. Dayanacak gücümüz kalmadı. Oğlum, ceza almayacaksınız gelin devletinize güvenin. Oğlum eğer beni görüyorsan, duyuyorsan ne olur dön. Kardeşin hasta seni istiyor. Senden başka hiçbir şey istemiyoruz." dedi.

Balıkesir'den kızı Keziban için gelen anne Tenzile Dönmez de 1992 yılında 20 yaşındaki hemşire kızının aniden ortadan kaybolduğunu söyledi.

Uzun bir sürenin ardından kızından gelen mektupta Irak'ta olduğunu öğrendiklerini kaydeden Dönmez, "Sağsa çıksın gelsin. Evladımızı bağrımıza basarız. Kızıma kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğim." ifadesini kullandı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi! Güzelliğiyle cezbediyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu

İlki test edilecek
İlki test edilecek

İlki test edilecek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.