İl Jandarma Komutanlığınca 16 Temmuz'da icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal" operasyonunda, Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) ekipleri tarafından "Cebir" isimli bomba arama köpeği ile Hani ilçesi Topçular Mahallesi kırsalında asfalt yol kenarında toprak altına gizlenmiş EYP tespit edildi.

Patlayıcı Madde İmha (PAMİT) ve METİ timleri tarafından yapılan incelemede patlayıcının 2 adet 12 kilogramlık büyük mutfak tüpünden oluşan, ana imla hakları yaklaşık 40'ar kilogram olmak üzere toplam 80 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ve şeker karışımlı olduğu tespit edildi. Gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından 2 adet EYP kontrollü olarak patlatılarak imha edildi.