Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü 15 yaralı

Diyarbakır'da minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 17:39 - Güncelleme:
Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü 15 yaralı
Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 1 kişi öldü, sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, bölgeye gelerek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

