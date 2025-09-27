İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Diyarbakır'da freni patlayan halk otobüsü dehşet saçtı: 25 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde freni patlayan halk otobüsünün durakta beleyen başka halk otobüsüne çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 25 kişi yaralandı.

AA27 Eylül 2025 Cumartesi 14:11 - Güncelleme:
Diyarbakır'da yolcu minibüsünün, durakta bekleyen belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu 25 kişi hafif yaralandı.

Mehmet G. yönetimindeki 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda durakta bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 BS 833 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, minibüs ve otobüsteki 25 yolcu hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

