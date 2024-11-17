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Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

AA17 Kasım 2024 Pazar 10:21 - Güncelleme:
Diyarbakır'da gasp ve hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Hırsızlık Bürosu ekiplerince, yaşlı bir vatandaşın aracını ve değerli eşyalarını silah zoruyla gasbeden, hırsızlık amacıyla iş yerine girmeye çalışan ve kablo çalan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında düzenlenen "Dublaj" adlı operasyonda, aralarında hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlünün de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bu arada, kablo çalınma anı güvenlik, hırsızlık amacıyla iş yerine girilmeye çalışılması da bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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