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Diyarbakır’da geçtiğimiz gün kırılan yaklaşık 200 ton ağırlığındaki baraj kapağının yenisi 7 tırla bölgeye taşındı

Diyarbakır’da geçtiğimiz perşembe günü kırılan Dicle Barajı kapağının yenisi, 7 tır ile alana getirildi. Yaklaşık 200 ton ağırlığında olan baraj kapağının yarın sabah saatlerinde yerine yerleştirileceği öğrenildi.

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Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda, yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz perşembe günü kırılmış, yetkililer vatandaşları olası sel baskınlarına karşı uyarmıştı. Barajdan akan sular, nehir yatağında su seviyesini yaklaşık 8 metre yükseltmiş, aradan geçen 3 günün sonunda suyun şiddetinin azalması ile birlikte yükseklik 1 metre düşmüştü.
 
Dicle Barajı’ndaki kırılan kapakta incelemelerde bulunan yetkililer, yeni kapağın getirilmesi çalışmalarına da başladı. Yapılan incelemelerin ardından yeni kapak DSİ’ye ait 7 tır ile bölgeye taşındı. Yaklaşık 200 ton ağırlığında olduğu öğrenilen kapağın, yarın sabah saatlerinde suyun şiddetinin azalması ile birlikte yerine takılacağı öğrenildi.
 
Öte yandan, Dicle Barajı’nda akan suyun, yaklaşık 3 ayda tekrar birikeceği kaydedildi.
 

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