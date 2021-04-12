Diyarbakır'da hırsızlık operasyonu: 14 gözaltı

24 TV Diyarbakır / Şeyhmus Çakan 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:16 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:16

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 21 Aralık 2020 ve 20 Mart 2021 tarihleri arasında Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak çalışma başlatıldı. İlçelerde yaşanan 26 ev hırsızlığı, 3'ü de iş yeri olmak üzere toplam 29 hırsızlık olayıyla ilgili olarak geniş çaplı yapılan incelemelerde 16 şahıs tespit edildi. 'Askıcılık' olarak tabir edilen balkon ve pencereden tırmanmak veya kanırtmak yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında çok sayıda elektronik eşya Led TV, laptop, tablet, cep telefonu, ziynet eşyası ve nakit parayı çalmak suretiyle mağdurları yaklaşık 400 bin TL zarara uğrattıkları tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK OPERASYONU

Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda yaşanan hırsızlık olaylarında tespit ettikleri 16 şüphelinin suç örgütü kurduklarını belirledi. Polis Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği adreslere eş zamanlı olarak 9 Nisan'da operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar da 14 şüpheli gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan aramalarda ev ve işyerinde çok sayıda çalıntı cep telefonu, LED ekran TV, laptop olmak üzere elektronik eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.