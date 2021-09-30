İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2021 Perşembe / 23 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,872
  • EURO
    10,2992
  • ALTIN
    501.165
  • BIST100
    1404.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da iki aile arasında kavga çıktı:6 yaralı
Güncel

Diyarbakır'da iki aile arasında kavga çıktı:6 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi iki ailenin bireyleri arasında çıkan kavgada, 5'i ağır, 6 kişi bıçakla yaralandı.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 17:47 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:47
ABONE OL

Silvan ilçesi Tekel Mahallesi'nde Karsu ile Memiş ailelerinin bireyleri arasında saat 16.30 sıralarında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Toprak Karsu, Serdar Karsu, Hidayet Memiş, Mahsun Memiş, Kerem Memiş ve Mehmet Memiş bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede geniş çaplı önlem alırken, yaralılar ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Serdar Karsu ile Hidayet, Mahsun, Kerem ve Mehmet Memiş Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.