İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2021 Salı / 19 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7446
  • EURO
    10,4067
  • ALTIN
    495.174
  • BIST100
    1371.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
Güncel

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da semt pazarcıları ile kıraathane sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 15 kişi yaralandı.

DHA29 Haziran 2021 Salı 20:32 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 20:32
ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Semt pazarı esnafı ile kıraathane işletmecileri arasında belirlenemeyen sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 1'i yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Tedavileri süren 15 yaralıdan 5'inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken çok sayıda boş kovan ve kavgada kullanılan sopalar ele geçirildi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.