Diyarbakır'da iş makinesi yakıldı

DHA 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:43 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:43

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yol kumlama çalışması için belediye tarafından kiralanan iş makinası park halindeyken yakıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş makinası kullanılamaz hale geldi.

Sur Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kırsal Kervanpınar Mahallesi’nde yapılan yol kumlama çalışması nedeniyle kiralanan ve kum ocağında park halinde olan iş makinasının akşam saatlerinde yakıldığı bildirildi. Açıklamada, itfaiye ekiplerince söndürülen iş makinasının kullanılamaz hale geldiği ve jandarma tarafından inceleme başlatıldığı kaydedildi.