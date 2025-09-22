İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3708
  • EURO
    48,6638
  • ALTIN
    4936.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 6 tutuklama
Güncel

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 6 tutuklama

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda silah ve aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinden 6'sı tutuklandı.

İHA22 Eylül 2025 Pazartesi 09:21 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu: 6 tutuklama
ABONE OL

Diyarbakır'da polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltına alınan 8 şüphelinden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından, il genelinde ateşli silahlarla gerçekleştirilen olayların önlenmesi amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Ruhsatsız tabancaların, organize suç örgütleri tarafından işlenen suçlarda vazgeçilmez bir unsur haline gelmesi nedeniyle; bu tür silahların bulundurulması veya taşınmasının önüne geçmek, suçta kullanılan ya da kullanılması muhtemel silah ve benzeri suç unsurlarını tespit etmek amacıyla operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 5 adet tabanca, 10 adet şarjör, 286 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet MP5 otomatik tabanca, 1 adet CZ-25 marka otomatik tabanca, 50 adet uzun namlulu silah alt gövde takımı, 50 adet üst gövde takımı, 50 adet uzun namlulu silah kurma kolu, 50 adet sessiz dolduruş pimi, 50 adet mekanizma toz kapağı, 50 adet alev gizleyen, 50 adet boş kovan çıkarıcı tırnak, 50 adet uzun namlulu silah namlu bileziği, 50 adet mekanizma yayı, 50 adet yaklaşık 2 santim uzunluğunda birleştirme pimi, 50 adet siyah renkli mercimek tanesi büyüklüğünde birleştirme vidası ve 50 adet yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda 6mm çapında mekanizma yayı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şahıstan 7'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • kaçakçılık operasyonu
  • silah ele geçirildi
  • Diyarbakır tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.