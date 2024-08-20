İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8273
  • EURO
    37,5111
  • ALTIN
    2745.67
  • BIST100
    10073.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da kahreden olay! Babasıyla 16 yıl sonra aynı kaderi paylaştı
Güncel

Diyarbakır'da kahreden olay! Babasıyla 16 yıl sonra aynı kaderi paylaştı

Silvan'da serinlemek için girdiği baraj gölünde akıntıya kapılıp kaybolan 31 yaşındaki Hasan Binen'in cansız bedenine ulaşıldı. Binen'in babası Mehdi Binen'in de 35 yaşındayken 2008 yılında boğularak öldüğü belirtildi.

DHA20 Ağustos 2024 Salı 12:11 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kahreden olay! Babasıyla 16 yıl sonra aynı kaderi paylaştı
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Çalıönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren Hasan Binen bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Su altında ve yüzeyinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Binen'in cansız bedenine ulaşıldı. Binen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, Binen'in babası Mehdi Binen'in de 2008 yılında yakın bölgede girdiği suda boğulduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.