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Diyarbakır'da kahreden son!

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuk, bir binanın yangın merdiveni boşluğunda ölü bulundu.

İHA19 Haziran 2025 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kahreden son!
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde saat 19.00 sıralarında 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin'in cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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