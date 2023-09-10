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Diyarbakır'da kapkaç çetesine eş zamanlı operasyon! 10 şüpheli yakalandı

Diyarbakır İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, hırsızlık ve kapkaç çetesi üyesi 10 şüpheli, “aport” operasyonu ile yakalandı.

IHA10 Eylül 2023 Pazar 08:24 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kapkaç çetesine eş zamanlı operasyon! 10 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünce başlatılan Suçla Sinerjik Mücadele Projesi çerçevesinde hırsızlık ve kapkaç olaylarına karışan çete üyelerinin yerleri planlı çalışmalar neticesinde tespit edildi.

10 şüpheli, eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Firari hükümlü araması bulunan kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Zanlılardan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.'nin Irak'a kaçma plana yaparken yakalandı. Kardeşinin kimliğini kullanan şüpheli parmak izinde A.D. olduğu ve kardeşinin de araması olduğu belirlendi.

Şüpheliler, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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