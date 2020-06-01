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Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede koronavirüs vaka sayısı 56'ya yükseldi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahallede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu koron virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

IHA01 Haziran 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:36
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi. Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 kişide daha koronavirüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

GİRİŞE TABELA ASILDI

Mahalle girişlerine tabelalar asıldı, çıkış yapmak isteyenler jandarma ekipleri tarafından geri çevrildi. Köye girmek isteyenler ise 14 gün karantinada kalacaklarını kabul ederek giriş yaptı.

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