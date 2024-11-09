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Diyarbakır'da karbonmonoksit faciası: 1 ölü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde mangaldan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Diyarbakır'da karbonmonoksit faciası: 1 ölü
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İlçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde iki katlı evin alt katında yaşayan 80 yaşındaki Senem ve Mustafa Akyıl çifti, ısınmak için mangal yaktı.

Akyıl çiftinden haber alamayan üst katta oturan torunları evi kontrol etmek için aşağı indi.

Kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri giren torunları, çifti hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Senem Akyıl'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan Mustafa Akyıl, Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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