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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in annesi: Sürekli gelinlik almam için ısrar ediyordu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan evin tek kızı 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. “Allah razı olsun devletimizden, sürekli bir arama çalışması var” diyen acılı anne Yüksel Güran, 'Son bir hafta boyunca sürekli gelinlik almam için ısrar ediyordu. Bugün kınamız vardı, bugün oğlum askere gidiyordu. Hiçbirini bırakmadılar gerçekleştirelim. Hayatımızı mahvettiler, hayallerimizi yıktılar' dedi.

IHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in annesi: Sürekli gelinlik almam için ısrar ediyordu
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Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor.

Anne Yüksel Güran, Narin'in 6 çocuğundan tek kızı olduğunu söyledi. Kızının hayali amcaoğlunun düğününde gelinlik giymek olduğunu belirten anne Güran, "Son bir hafta boyunca sürekli gelinlik almam için ısrar ediyordu. Bugün kınamız vardı, bugün oğlum askere gidiyordu. Hiçbirini bırakmadılar gerçekleştirelim. Hayatımızı mahvettiler, hayallerimizi yıktılar. Neden bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim? Şimdi onların eline ne geçti? Benim yüreğimi yaktılar. Ellerine ne geçti? Bırakmadılar düğün alışverişimizi yapalım. Kızımı götürdüler" dedi.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

"Allah razı olsun devletimizden, sürekli bir arama çalışması var" diyen Güran, "Ama bir türlü bulunmuyor. Başka Narin kaybolmasın, başka anne böyle ağlamasın. Yalvarıyorum, sen kimsin kızımı götürdün. Her gün kızımın fotoğrafına bakıyorum" diye konuştu.

"BANA NARİN'İ VERİN"

Güvenlik kameralarında en son kızının yukarı çıktığına değinen Güran, "Kızım evden çıktığı zaman ben bilmiyordum elbise giydiğini. Hatta ona şort giydiği için güldüm. Böyle mi camiye gidiyorsun dedim. Bana üstüne elbise alacağını söyledi. Ben sadece kızımı istiyorum. Hayalimizi yıkmayın. Bana Narin'i verin. Allah'tan başka bir şey istemiyorum. Ne olur bize yardımcı olun" şeklinde konuştu.

"NUMARA AYNI DEĞİL"

Bulunan terliğin kızına ait olmadığını kaydeden Güran, "Kızımın terliği 31 numara, o 26 numara. Rengi aynı, eskiliği aynı ama o an aklımıza gelmedi o terliğine numarasına bakmaya. Belki biri bilerek oraya attı. Numara aynı değil" ifadelerini kullandı.

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