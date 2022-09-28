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Diyarbakır'da kaza: 3 ölü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

IHA28 Eylül 2022 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Ters yöne giren hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve sürücü ile plakaları tespit edilemeyen 2 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17), Hasan Topdemir (18) hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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