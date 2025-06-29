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Diyarbakır'da kız kaçırma kavgası! Gencin annesi öldürüldü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akrabalar arasında kız kaçırma nedeniyle husumet başladı. Olayda kız kaçıran gencin annesi öldürüldü.

IHA29 Haziran 2025 Pazar 14:35 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kız kaçırma kavgası! Gencin annesi öldürüldü
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Başalan Mahallesi'nde akrabalar arasında kız kaçırma nedeniyle husumet başladı. Olayda, kızı kaçıran gencin annesi Yasemin Budak, silahla ağır yaralandı.

KIZ KAÇIRAN GENCİN ANNESİ ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Budak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildi Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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