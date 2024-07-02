İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6648
  • EURO
    35,1562
  • ALTIN
    2450.04
  • BIST100
    10383
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da kötü koku ihbarı: Sağlık ekibi fenalaştı
Güncel

Diyarbakır'da kötü koku ihbarı: Sağlık ekibi fenalaştı

Diyarbakır'da meydana gelen olayda 12 katlı apartmanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün (56) evinde koku gelince komşuları durumu polise ihbar etti. Eve giren ekipler, Celal Ö.'nün cansız bedeniyle karşılaşırken, müdahale sırasında baz sağlık görevlilerinin koku nedeniyle fenalaştığı görüldü.

DHA2 Temmuz 2024 Salı 16:19 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kötü koku ihbarı: Sağlık ekibi fenalaştı
ABONE OL

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan 12 katlı 2 bloklu sitede meydana geldi. Binanın birinci katında tek başına yaşayan Celal Ö.'nün evinden koku geldiği ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine, itfaiye ekibinin yardımıyla balkondan eve girildi. Ekipler, Celal Ö.'nün yerde cansız bedeniyle karşılaştı.

KOKUDAN FENALAŞTILAR

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Celal Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Celal Ö.'ye müdahale eden sağlık görevlilerinin kokudan fenalaşması üzerine olay yerine başka bir ekip daha istendi. Kokunun binayı sardığı olayda polis, durumu savcıya bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Celal Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Celal Ö.'nün kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.