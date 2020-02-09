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Diyarbakır'da 'Kudüs bizimdir' mitingi

Diyarbakır'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde 'Orta Doğu barış planı'nın ardından 'Kudüs bizimdir' mitingi düzenlendi.

IHA09.02.2020  17:31 - Güncelleme: 09.02.2020  17:31

İstasyon Meydanı’nda ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı sözde barış planını kınamak amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından ’Kudüs bizimdir’ temasıyla düzenlenen mitinge çok sayıda vatandaş katıldı. Mitinge katılan vatandaşlar sık sık ’Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail’ sloganı atarak tekbir getirdi.

Batman’dan mitinge katılan Seyithan Kavak, Kudüs’ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu kaydetti. Kavak, "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Biz Kudüs’ten vazgeçmeyeceğiz, aynı bizim namaz kıldığımız gibi" dedi.

Mitinge katılan Emrullah Soydan ise mitingin Müslümanları birleştirme amacıyla gerçekleştiğini aktardı. Soydan, "Artık bugün Müslümanların birleşme günüdür, buraya geliş amacımız da budur. Bütün dünya Müslümanlarından bunu bekliyoruz, bugün sesimizi çıkarma, birlik ve beraberlik günüdür" diye konuştu.

Miting, ilahilerin okunması ve konuşmalarla devam etti.

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