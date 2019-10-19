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Diyarbakır'da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Çağlayan köyüne bağlı Derecik mezrasında şarampole devrildi.

Kazada, Fatma Ayana (38) ve Ramazan Can (37) olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Lice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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