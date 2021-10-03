DHA 3 Ekim 2021 Pazar 00:11 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 00:11

Diyarbakır Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatları doğrultusunda merkez Bağlar ilçesinden gelen yoğun ihbar ve şikayetler üzerine 21 Eylül'de 'Narko Alan Diyarbakır' projesi başladı. İlçede başlayan projede ekipler tarafından video ve fotoğraflar sonucunda tespit edilen 80 kritik noktada arama ve kontrol sıklaştırıldı. İlçenin Kaynartepe Mahallesi'ne konuşlanan ekipler burada hem yaya hem de zırhlı araçlarla devriye görevi yürütüyor. Görev alan ekiplere Özel Harekat Timleri de destek veriyor.

2 AY SOKAK ÇALIŞMASI YAPILDI

Kentte ismi sık sık terör ve uyuşturucu satıcılığıyla öne çıkan merkez Bağlar ilçesinde 2 ay boyunca çalışma yapıldı. Sokak çalışmasının ardından ekipler, tüm sokakları tek tek görüntüleyip, fotoğrafladı. Toplanan görsel ve bilgiler sonucunda 'Narko Alan Diyarbakır' projenin başlatılması için düğmeye basıldı. Bu kapsamda başlayan proje Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden her gün ekiplerin çıkış yapmasıyla başlıyor.

ŞÜPHELİLER VE OTOMOBİLLER DİDİK DİDİK ARANDI

Ekipler, gece saatlerinde girdikleri mahallelerde şüpheli olan kişileri ve otomobilleri durdurarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yakalama timleriyle birlikte süren uygulamaya aynı zamanda Terörle Mücadele, Narkotik, Asayiş ve yakalama timleri de yer aldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamada, bazı şüpheliler gözaltına alındı.