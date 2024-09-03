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Diyarbakır'da narkotik operasyonları

Diyarbakır'da narkotik suçlara yönelik operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 385 şüpheliden 41'i tutuklandı.

IHA3 Eylül 2024 Salı 09:45 - Güncelleme:
Diyarbakır'da narkotik operasyonları
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 457 kilogram skank, 37 kilo 599 gram esrar ve türevleri, 6 kilo 583 gram eroin, 4 kilo 71 gram metamfetamin, 13 bin 313 sentetik ecza, 25 gram kokain, 15 bin 241 sentetik hap, 35 uyuşturucu hap, uzun namlulu tüfek, 5 uzun namlulu tüfek şarjörü, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 6 bin 733 çeşitli çaplarda fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 385 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 41 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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