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Diyarbakır'da olcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanları yakalandı

Diyarbakır'da yolcu minibüsünü ateşe veren PKK sempatizanı 3 kişiden 2'si polis operasyonuyla yakalandı.

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  • 24 TV / Diyarbakır
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Diyarbakır’da  PKK sempatizanları, durdurdukları yolcu minibüsteki yolcuları indirip, ateş verdi. Kayapınar ilçesinde Şehir içi yolcu taşımcılığı yapan 21 M 0052 plakalı yolcu minibüsü, Sıtkı Göral Caddesi'nde hareket halindeyken, bir grup PKK sempatizanları tarafından durduruldu. Yolcuları minibüsten indirdikten sonra, grup PKK lehine slogan atıp, molotofla minibüsü ateşe verdi.
 
Minibüsü ateşe veren grup, ardından ara sokaklara kaçtı. İhbarlarla olay yerine çok sayıda polis. itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ateş verilen minibüste inceleme başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri minibüsün Molotof Kokteyli atılması suretiyle yakılması olayını gerçekleştiren şahısların Süleyman KESKİN isimli şahsın yönlendirmesi ile Zana ÇELİK  ve Devrim ACAR isimli şahıslar olduğu tespit edildi.
 
Zana Çelik, evinin çatısından kaçmaya çalışırken yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde bulunan cep telefonunu incelendiğinde Huzurevleri Mah. Sıtkı Göral Cad 12. Sok kesişimi üzerinde gerçekleştirilen eylemin görüntülerinin bulunduğu tespit edildi.
 
Devrim Acar’da saklandığı adreste yakalandı. Yapılan üst aramasında üzerinde bulunan cep telefonunu incelendiğinde bahse konu eylemin görüntülerinin bulunduğu tespit edildi.
 
Olayla ilgili olan Süleyman Keskin’in yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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