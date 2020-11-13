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Diyarbakır'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da başlatılan terör soruşturması kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 12:59 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:59
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3 Ekim günü, 'Yıldırım- 7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 'Terörden Arananlar' listesinde 'Kırmızı Kategori'de 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın da bulunduğu 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Elde edilen örgütsel dokümanlar ve materyaller doğrultusunda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararları üzerine şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

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