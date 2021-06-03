Diyarbakır'da petrol keşfedilen Yenişehir-1 kuyusunda üretim için hummalı çalışma sürüyor

AA 03 Haziran 2021 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfedildiğini ve Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında, günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını" açıklamasının ardından söz konusu kuyuların bulunduğu sahalarda üretim hareketliliği yaşanıyor.

Diyarbakır Bingöl kara yolunun 50. kilometresinde, günlük 3 bin varil petrol üretilen Yenişehir-1 kuyusundan çıkarılan petrol tankerlere aktarılıyor.

Vali Münir Karaloğlu, petrol üretimi yapılan sahada incelemelerde bulundu, Kocaköy Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir ve diğer yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da tüm sahalarda hem TPAO'nun hem de özel sektörün petrol üretimi ve arama faaliyeti olduğunu belirtti.



Yenişehir-1 kuyusunun 1870 metre derinlikte olduğunu dile getiren Karaloğlu, "2017'de TPAO'nun Diyarbakır'daki günlük üretimi 6 bin 500 varil iken şu anda bu kuyuyla 14 bin 700 varile çıkmış durumda. Özel sektör ile baktığımızda Diyarbakır'da günlük petrol üretimi 22 bin 800 varil seviyesinde. Diyarbakır sınırları içerisinde günlük 1,5 milyon dolarlık petrol üretimi var." dedi.

TPAO'nun Diyarbakır sınırları içerisinde 7 aktif sondaj kulesi ile arama faaliyetine devam ettiğini aktaran Karaloğlu, "Temenni ediyoruz ki önümüzdeki günlerde yapılan aramalarda da yine Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla Türkiye kamuoyuna yeni müjdeler verelim." diye konuştu.

Diyarbakır'da önemli çalışmaların bulunduğunu dile getiren Karaloğlu, bu çalışmalar sonuçlandığında herkesin yüzünü güldürecek müjdeler vermeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Karaloğlu, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem yer üstü hem de yer altı kaynakları ve zenginliklerini milletin hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Diyarbakır'ın önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde yapılan çalışmalarla Türkiye'nin en önemli petrol üretim merkezlerinden biri olacağını kaydetti.