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Diyarbakır'da PKK operasyonunda 231 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma tarafından Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 231 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi de gözaltına alındı.

  • DHA
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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice, Hazro, Kocaköy ilçelerinde pazar günü jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla birlikte 'Bayrak-111 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kara-02' ismi verilen müşterek operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda 231 kilo esrar, piknik tüpü, set üstü ocak çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda İçişleri Bakanlığı'nca 'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranırken 03 Eylül 2018 tarihinde Hazro'nun Çitlibahçe köyünde öldürülerek etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde Amed Eyalet halkla ilişkiler ve maliye sorumlusu 'Hakkı Şiyar' kod adlı Deniz Yüksel ile birlikte 2 teröriste yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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