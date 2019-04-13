14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin 11 kış sığınağı imha edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı 11 kış sığınağı imha edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 11 Nisan'da saat 23.00'ten itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile başlatılan özel birlik operasyonlarının, dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 7'si birbiriyle bağlantılı 20, biri 15, biri 14, 2'si 8 metrekare genişliğinde olmak üzere toplam 11 kış sığınağı, 7 avcı boy çukuru, iki gözetleme ve ateş mevzi tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, sığınaklar içerisinde arazide ve ele geçirilen jelikan bidonlarda 55 piyade tüfeği fişeği, 150 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, tim içi haberleşme telsizi, 3 biksi makineli tüfek gece görüş monte hamili, keskin nişancı silah dürbün körüğü, iki silah askı kayışı, 4 akü, jeneratör, akım çevirici, 11 küçük tüp, bir kilogram amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 6'lı pil bloğu, 3 pil, 40 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildiğini kaydedildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yumruklar konuştu!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA