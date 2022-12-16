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Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı

Diyarbakır'da polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 8 polis yaralandı. Bakan Soylu, Diyarbakır'daki bombalı saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AA16 Aralık 2022 Cuma 06:39 - Güncelleme:
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı
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Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 polis memuru yaralandı.

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Bakan Soylu, "Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır." dedi.

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