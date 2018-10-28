Diyarbakır'da düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda rahvan atları kıyasıya yarıştı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi ve Diyarbakır Bismil Rahvan Atlı Spor Kulübünce Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Karaköprü mevkisinde hazırlanan koşu pistinde düzenlenen yarışa farklı illerinden 90 at katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve 6 kategoride gerçekleşen koşularda dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödülü verdi.

Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılını kutladıklarını ve bu kapsamda, bu yıl ilçede ilk defa yarışseverleri bir araya getiren etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüksel, "Yarışseverlerimizin büyük ilgisini görüyorum. 2 binin üzerinde vatandaşımız burada yarışları takip ediyor. Bu alaka bizi yüreklendirdi. İnşallah bundan sonra ulusal bayramlarımız başta olmak üzere çeşitli vesilelerle yarışseverler ile buluşmayı düşünüyoruz." dedi.

Bismil'de unutulmaya yüz tutmuş bu etkinliği tekrar canlandırmak istediklerini aktaran Kaymakam Yüksel, şöyle konuştu:

"İlçemizin bu tip etkinliklere ne kadar ihtiyacı olduğunu bu vesileyle de görmüş olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel etkinliklerde vatandaşımızla beraber olmayı düşünüyoruz. Bölgemizin, ilçemizin, geçmişte olumsuz haberlerle anılması bizi üzüyordu. Şimdi hep güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. İnsanlarımız zaten o karanlık günleri bırakmanın mutluluğuyla gelecekte güzel günleri arıyor."

Diyarbakır Bismil Rahvan Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Öngören de rahvan at yarışlarının Türkiye'nin her yerinde geleneksel olarak yapıldığını söyledi.

Diyarbakır'da da bu at yarışlarına meraklı olan ve bunun için at yetiştiren birçok kişinin bulunduğunu ifade eden Öngören, bu sporla ilgilenen kişilerle yaptıkları istişareler sonucunda kulüp kurduklarını dile getirdi.

Öngören, "Rahvan atlar padişah atıdır. Atların dünyada dört çeşit yürüyüş sitili vardır. Bunlardan biri rahvandır. Rahvan atı binicisini yormadan, sarsmadan kilometrelerce uzağa götürür. Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü olduğu için böyle bir günde etkinlik düzenlemek istedik." diye konuştu.

At sahibi Emin Meriç ise desteklerinden dolayı Bismil Kaymakamlığı ve belediyeye teşekkür etti.

Yarışı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya da izlerken etkinlikte belediye ekiplerince vatandaşlara kek ve meyve suyu ikram edildi.