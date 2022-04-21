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Diyarbakır'da restorasyon çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yürütülen 5'inci etap restorasyon çalışmalarında 71 ve 72 numaralı burçları birbirine bağlayan sur duvarları ve payandaların izine rastlandı. Ekipler, yürüteceği hassas çalışmayla iki burç arasında yıkılmış sur duvarını aslına uygun olarak restore edecek.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 14:27
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Surlarda Diriliş Başlıyor" sloganıyla UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surların gelecek nesillere taşımak amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları genişleyerek devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Diyarbakır ziyaretinde yapılmasının talimatını verdiği surların Dicle Vadisi'ne bakan ve Doğu Surlarını kapsayan 63 ile 73 numaralı burçlar dahil olmak üzere 11 burcun restore çalışmaları yürütülüyor.

71 ve 72 numaralı burçlar arasında yapılan araştırma kazılarında iki burcu birbirine bağlayan sur duvarları ve payandaların izleri ortaya çıktı.

Ekipler, yürüteceği hassas çalışmayla iki burç arasında yıkılmış sur duvarını aslına uygun olarak restore edecek.

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